



Россия вышла из Совета Баренцева по Евроарктическому региону

Россия вышла из Совета Баренцева , который занимается международным сотрудничеством стран Европы и РФ в Арктике. Соответствующее заявление разместил на своем сайте МИД РФ. Комментируя выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), Россия обвинила Финляндию, которая сейчас председательствует в организации, в неготовности передать России руководство в октябре 2023 года.



“Убеждены, что сиюминутная политическая конъюнктура, которой руководствуются наши североевропейские соседи, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах", – пояснил свое решение МИД РФ.



В министерстве уточнили, что Россия продолжит реализовывать “национальные задачи” на Севере и останется открытой для сотрудничества. А работа СБЕР и так была “фактически парализована” с марта 2022 года, добавили в ведомстве.



Послание о выходе из организации министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил участникам и секретариату организации, а также главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. Отношения СБЕР с Россией были прекращены еще в марте 2022 года “ввиду нарушения принципов и целей организации” по инициативе арктических стран Европы: Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. Перечисленные страны и Европейский союз “не имеют другого выбора, кроме как приостановить деятельность, в которой участвует Россия, в сотрудничестве в рамках совета Баренцева/Евроарктического региона”, говорилось тогда в заявлении норвежского правительства.



СБЕР был учрежден в 1993 году в Норвегии как форум регионального сотрудничества арктических стран Европы и баренцевоморского региона России. В качестве постоянных членов в Совет вошли Россия, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ. Еще девять государств находятся в статусе наблюдателей.



Организация 30 лет помогала осуществлять сотрудничество между государствами по многим вопросам – от поддержания мира и стабильности на Севере и его устойчивому социально-экономическому развитию, до защиты окружающей среды, укрепления культурно-гуманитарных связей и контактов между людьми, включая представителей коренных народов.