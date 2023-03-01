



​​​​​​​Россия выдвинула условия для продолжения "зернового соглашения"

Россия согласится на продление зерновой инициативы только при учете своих интересов. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.



Сообщается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретились сегодня на полях саммита G20.



В частности, стороны обсудили перспективы реализации зерновой инициативы. Лавров отметил, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки.



Лавров и Чавушоглу также обсудили российско-турецкие отношения и сотрудничество в торгово-экономической сфере.



Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что продление "зернового соглашения" будет "нецелесообразным", если с РФ не будут сняты санкции, влияющие на сельскохозяйственный экспорт.



Кроме того, Украина призвала международное сообщество приостановить попытки России блокировать работу зернового соглашения. Украина также направила ООН и Турции обращение по поводу начала переговоров для продления зерновой инициативы, но ответ не получила.