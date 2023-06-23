



Россия восстановила на Кубе шпионский центр для слежки за США

Россия возобновила деятельность советской базы "Лурдес" на Кубе. Под видом дипломатов на остров отправляют работников разведки (ГРУ) и выпускников специальностей, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой. Об этом пишет The Insider.



Журналистам удалось это узнать, в частности, благодаря учащимся в посольской школе, поскольку их родители чаще всего оказывались не дипломатами, а кадровыми офицерами спецслужб радиоэлектронной разведки и смежных сфер.



Российский президент Владимир Путин официально закрыл “Лурдес” в 2001 году. Тогда кубинцы были недовольны таким решением и скандировали работникам ГРУ, которые ехали с острова “Предатели!”, потому что их казна потеряла $200 миллионов в год.



Однако в июле 2014 появились сообщения о новых секретных договоренностях между Кубой и Россией: возобновил работу радиоэлектронный центр (РЭЦ) “Лурдес2 в пригороде Гаваны, который способен перехватывать данные из американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из Центра управления полетами NASA в Флорида. Численность военного персонала там когда-то насчитывала около трех тысяч человек.



В том же 2014 году Путин приехал на Кубу и списал 90% кубинского долга на сумму $35 миллиардов. Затем остров посещали Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Николай Патрушев и другие.



Сейчас Куба находится под санкциями США. Она живет за счет поставок продовольствия, нефти, оборудования и финансовых вливаний из других стран. Поэтому Гавана поддерживает связи с Россией и Китаем. Она позволяет строить у себя шпионские объекты в обмен на многомиллиардные субсидии и кредиты.



Ранее сообщалось, что Китай и Куба ведут переговоры об открытии нового совместного военного тренировочного центра на острове. Вашингтон обеспокоен, что это может привести к размещению китайских войск и в дальнейшем разведывательных операций недалеко от побережья Флориды. Китай это отрицает.