



Россия вернет советскую военную подготовку для подростков

Россия объявила, что обязательная военная подготовка, как в СССР, будет введена в школьную программу с 2023 года, сообщил в среду министр образования РФ Сергей Кравцов.



"Со следующего учебного года ее введут в школах. Сейчас проект разрабатывается и после 1 января начнется его апробация", – сказал Кравцов.



Старшеклассникам предстоит пройти около 35 часов обучения, хотя официальные сроки еще не утверждены Госдумой. По словам Кравцова, учителя начнут проходить обучение, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Сначала оно будет запущено в качестве пилотной программы, прежде чем получит окончательное одобрение.



Новые дополнения к школьной программе России вызывают опасения. Российские школы уже добавили вторжение в Украину в программу по истории для старших классов, начиная с этого учебного года. Младшие школьники также обязаны посещать еженедельные патриотические занятия под названием “Важные беседы”.



Заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил, что его ведомство поддержит законодательные предложения о восстановлении базовой подготовки в средней школе. Герасимов предложил школам выделять не менее 140 часов базовой подготовки для 10-х и 11-х классов.



Другие российские политики также уже публично поддержали программу.



“Хочешь мира – готовься к войне. Когда мы занимались военной подготовкой в ​​школе, это работало только в плюс”, — заявил заместитель председателя партии “Единая Россия” Адальби Шхагошев.