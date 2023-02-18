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"Россия ведет гибридную войну против Молдовы"
18.02.2023 16:45 Алина Груднева

"Россия ведет гибридную войну против Молдовы"

Россия ведет гибридную войну против Молдовы, пользуясь экономическим давлением и пропагандой.

Такое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделал президент республики Майя Санду.

Она считает, что целью Кремля является дестабилизация общества и попытка вывести молдован на улицы, чтобы сменить власть на пророссийское правительство.

В связи с этим Санду попросила мировое сообщество о помощи в воздушном наблюдении и обороне, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы вторжения РФ. Она также отметила, что из-за деятельности России в Молдове не стоит на повестке дня возможность получения членства в НАТО.

"Когда мы видим, что Россия делает, становится ясно, что нейтральность нас не защищает. Однако пока нет общественной поддержки изменения этого... Несмотря на это, такая возможность не является вопросом для дискуссии в Молдове", - подчеркнула Санду.


 

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