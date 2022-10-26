



Россия уже приготовилась присвоить украинские активы в оккупированных областях

Российские власти заявили, что в будущем российским компаниям могут передать активы в аннексированных/оккупированных областях Украины, пишет Reuters.



В Кремле заявили, что локальные активы, находящиеся в четырех аннексированных/оккупированных в начале осени областях Украины, могут быть переданы российским компаниям.



"Очевидно, что покинутые активы нельзя оставлять без дела, и этим вопросом будет заниматься правительство", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Напомним, 5 октября Путин подписал законы о "принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.



Однако Украина, ее западные союзники и Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством стран осудили эту аннексию и считают ее незаконной. В Офисе президента Украины отметили, что эти путинские "законы" признаны ничтожными, и они не стоят даже той бумаги, на которой написаны.