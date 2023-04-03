



Россия уже нашла "украинский след" в убийстве военкора Татарского

В России обвиняют украинские спецслужбы и сторонников фонда Алексея Навального в убийстве коллаборанта и российского пропагандиста Владлена Татарского.



"Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.



Напомним, вчера в Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе, в результате чего погиб Татарский. В РФ сообщали, что взрывчатку в заведение якобы пронесла девушка, она подарила ее пропагандисту под видом статуэтки.



Сегодня в России заявили о задержании подозреваемой в убийстве Татарского Дарье Треповой.