



​​​​​​​Россия уже начала готовить "выборы" на оккупированных территориях Украины

Центральная избирательная комиссия России назначила проведение так называемых "выборов" во временно оккупированных областях Украины на 10 сентября 2023 года. Об этом сообщает российские "РИА-Новости".



Страна-агрессор надумала провести псевдовыборы в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также захваченных частях Запорожской и Херсонской областей.

Добавим, что 10 сентября пройдут и выборы в России.



В "единый день голосования" запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах страны-агрессора, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.



Еще в феврале в Совете Федерации РФ заявляли о планах провести "выборы" на захваченных территориях Украины.



Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части" тем, что намерена провести голосование в тот же день, что и выборы в России.



Добавим, что в конце мая в России внесли изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить выборы на оккупированных территориях.