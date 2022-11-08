



Россия уже готова вести переговоры с Украиной без "предварительных условий"

Россия не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Украиной, но Киев должен проявить волю к этому процессу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает российский ТАСС.



"С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия - чтобы Украина проявила добрую волю", - сказал он.



Замминистра подчеркнул, что Россия всегда указывала на свою готовность вести такие переговоры. "Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор. Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине", - заключил Руденко.



Он также сообщил, о продолжении переговоров по защитной зоне вокруг Запорожской АЭС. По данным замглавы МИД, компетентные органы РФ изучают предложения Международного агентства по атомной энергии. "Пока переговоры продолжаются. У нас есть предложения со стороны МАГАТЭ, они изучаются нашими компетентными органами", - сказал он журналистам.



Напомним, 3 ноября после обстрелов со стороны россиян были повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. Энергоатом обратился к мировому сообществу с призывом посодействовать выводу российских войск из Энергодара и возвращению ЗАЭС под украинский контроль.

