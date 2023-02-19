



Россия увеличила объем выпуска гиперзвуковых ракет “Кинжал”

“Ростех” увеличил объем выпускаемых гиперзвуковых ракетных комплексов “Кинжал”. Об этом в эфире телеканала “Звезда” заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщают российские СМИ.



По его словам, “Ростех” производит большое количество продукции для Минобороны. В некоторых случаях объем производств вырос более чем в 50 раз. Чемезов пояснил, что большой рост в первую очередь касается боеприпасов.



Разработчики уверяют, что гиперзвуковые ракеты “Кинжал” гарантировано преодолевают все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя ядерные и обычные боезаряды на расстояние до 2000 километров.



