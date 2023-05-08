



Россия усиленно разгоняет в соцсетях новый фейк об Украине

Украинцев предупредили о новой информационно-психологической операции россиян. Враг разгоняет фейки о "хищении денег" международных партнеров украинскими властями. Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



Что известно о новой ИПСО россиян



Известно, что в Facebook на рекламу россияне поставили сообщение в соцсети, в котором украинскую власть обвинили в краже помощи, предоставляемой международными партнерами для борьбы с РФ. Мол, страны оказывают "миллиардную помощь", а бойцам "до сих пор не хватает ресурсов".



"Это далеко не первая попытка россиян настроить украинцев против власти и ослабить поддержку международных партнеров. На самом же деле фактов хищения помощи не фиксировали ни партнеры, ни международные организации", - говорится в сообщении ведомства.



Там отметили, чтобы не дать врагу посеять панику и раздор в Украине, важно не реагировать на ИПСО россиян. "Блокируйте подобные материалы и отправляйте жалобы в службу поддержки Facebook", - призвали украинцев.







Откуда запустили рекламу?



Рекламные кампании запустили со страницы в Facebook под названием The newsr, которая маскируется под "Новости и СМИ". По данным Центра стратегических коммуникаций, эту психологическую кампанию запустили 7 мая, а страницу создали 6 мая.



"По состоянию на данный момент она не заблокирована, поэтому все ее "рекламы" еще могут появляться в лентах пользователей Facebook. Сам аккаунт - пуст", - добавляют в сообщении.