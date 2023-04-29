Россия угрожает Польше из-за "захвата" школы при посольстве РФ в Варшаве
В субботу, 29 апреля, в здание школы при посольстве РФ в Варшаве прибыли полицейские и представители мэрии, чтобы освободить помещение от россиян.
Решение об изъятии здания объяснили тем, что оно принадлежит польскому государству.
По данным ТАСС, сотрудникам школы дали времени до 19:00, чтобы покинуть помещение.
Советник-посланник посольства РФ в Польше Андрей Ордаш назвал это "правовым произволом" и "беспрецедентным нарушением Венской конвенции".
В МИД России сказали, что предпримут ответные шаги на "незаконные действия Варшавы". Внешнеполитическое ведомство обвинило власти Польши в проникновении на территорию школы "с целью захвата".
"Расцениваем этот последний враждебный акт польских властей как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и посягательство на российскую дипломатическую собственность в Польше", — сказано в заявлении.