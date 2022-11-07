



Россия угрожает ответными мерами, если Израиль окажет военную помощь Украине

Россия предупредила Израиль, что примет ответные меры, если Иерусалим отправит оборонительное оружие Украине, сообщают американские СМИ.



Ссылаясь на два анонимных источника, знакомых с политикой России, агентство Bloomberg сообщило, что Россия отреагирует, если Израиль передаст Украине свои системы ПВО напрямую или через третью сторону, не уточняя, какие именно действия может предпринять Москва.



Иерусалим, похоже, с энтузиазмом относится к идее поставки оборонительного оборудования, подобно тому как Иран поставляет Кремлю боевые беспилотники. В октябре премьер-министр Яир Лапид сказал министру иностранных дел Украины, что связи Москвы с Тегераном ставят "весь мир под угрозу".



Однако грядущая смена правительства в Израиле ставит будущую политику под вопрос. Биньямин Нетаньяху, который, как ожидается, сформирует следующее правительство, известен своими хорошими отношениями с президентом России Владимиром Путиным.



В воскресенье посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что достигнут прогресс "по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной", особенно в отношении предложения Израиля предоставить технологию предупреждения о ракетном нападении.