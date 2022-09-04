Новости » Политика
Россия требует от Ирана покинуть сирийские объекты
04.09.2022 13:44 Александр Юзовский

Россия требует от Ирана покинуть сирийские объекты

Россия настаивает на выводе иранских военных баз из центральной и западной Сирии на фоне увеличения числа израильских атак, сообщает газета Asharq al-Awsat.

Предполагается, что российские военные опасаются, что их объекты могут быть повреждены в результате ударов ЦАХАЛа. Сирийский чиновник сообщил лондонской газете Asharq al-Awsat, что ранее Россия специально попросила Иран оставить базы в Тартусе, где находится крупная база российского флота, и в районе Масьяфа, где на сирийской базе ПВО находится российское оборудование, включая ракеты дальнего радиуса действия.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы