



Россия требует от Ирана покинуть сирийские объекты

Россия настаивает на выводе иранских военных баз из центральной и западной Сирии на фоне увеличения числа израильских атак, сообщает газета Asharq al-Awsat.



Предполагается, что российские военные опасаются, что их объекты могут быть повреждены в результате ударов ЦАХАЛа. Сирийский чиновник сообщил лондонской газете Asharq al-Awsat, что ранее Россия специально попросила Иран оставить базы в Тартусе, где находится крупная база российского флота, и в районе Масьяфа, где на сирийской базе ПВО находится российское оборудование, включая ракеты дальнего радиуса действия.