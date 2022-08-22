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Россия требует нового заседания Совбеза из-за ЗАЭС
22.08.2022 18:23 Алина Груднева

Россия требует нового заседания Совбеза из-за ЗАЭС

Россия запросила провести новое заседания Совбеза ООН из-за ситуация на захваченной РФ Запорожской АЭС. 

 
Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
 
Он обвинил Украину в "провокациях" в отношении ЗАЭС.
 
"Мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем Генсека ООН. Заседание назначено на 22.00, 23 августа", - сказал он.
 
По словам Полянского, на следующий день пройдет еще одно заседание по Украине, которое запросили западные государства. 

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