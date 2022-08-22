



Россия требует нового заседания Совбеза из-за ЗАЭС

Россия запросила провести новое заседания Совбеза ООН из-за ситуация на захваченной РФ Запорожской АЭС.

Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он обвинил Украину в "провокациях" в отношении ЗАЭС.

"Мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем Генсека ООН. Заседание назначено на 22.00, 23 августа", - сказал он.

По словам Полянского, на следующий день пройдет еще одно заседание по Украине, которое запросили западные государства.