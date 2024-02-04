



Россия своих не бросает, она их ищет

За 2023 год российское МВД оставило 4585 административных протокола против россиян, которые не сообщили о наличии у себя второго гражданства или о виде на жительство иностранного государства. Эти показатели увеличились вдвое по сравнению с 2022 годом, когда по данным полиции второе гражданство скрыли 2584 россиянина. Об этом сообщает издание “Коммерсантъ”.



В соответствии с законодательством РФ, граждане обязаны уведомить МВД о получении паспорта или вид на жительство. В случае нарушения этого требования, лицо может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа от 500 до 1000 рублей, либо к уголовной ответственности с штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 400 часов.



