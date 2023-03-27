



Россия строит новый пункт хранения ядерного оружия для подлодок

РФ планирует завершить в начале 2024 года строительство береговой инфраструктуры в Тихом океане для базирования атомных подводных лодок и ядерных торпед "Посейдон". Об этом сообщает ТАСС.



В январе в России заявили, что произвели первый комплект торпед "Посейдон", представлящих собой гибрид торпеды и беспилотника, который можно запускать с атомной подводной лодки. Торпеды разрабатываются для размещения на атомных подводных лодках "Белгород" и "Хабаровск".



Основная база атомных подводных лодок с баллистическими ракетами Тихоокеанского флота России расположена на юго-восточном побережье полуострова Камчатка, на Дальнем Востоке России.



По информации издания, в вооруженных силах РФ, в составе подводных сил Тихоокеанского флота формируется новая дивизия, в которую войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", но и другие подводные лодки.