



Россия: США выиграют от взрывов на "Северном потоке"

Российский посол в ООН заявил Совету Безопасности, что США многое выиграют в торговле газом от повреждения трубопроводной системы "Северный поток", но не стал обвинять Вашингтон во взрывах, произошедших на этой неделе.



Заседание Совета, созванное по просьбе России, было посвящено обнаруженным во вторник утечкам на трубопроводах "Северный поток 1 и 2", на строительство которых контролируемый Россией "Газпром" и его европейские партнеры потратили миллиарды долларов.



Главный вопрос о взрывах заключался в том, могут ли Соединенные Штаты получить выгоду от разрушения трубопроводов, сказал посол Василий Небензя. "Ответ - несомненно".



"Американские поставщики сжиженного природного газа должны праздновать многократное увеличение поставок СПГ в Европу", - сказал Небензя.