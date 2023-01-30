



Россия сравнила теракт в Иерусалиме с ликвидацией террористов в Дженине

В Израиле разочарованы сравнением Москвой бойни в Неве-Яакове и операцией силовиков в Дженине, в ходе которой были ликвидированы террористы “Исламского джихада”. В своих заявлениях Россия уклонилась от осуждения теракта.



Сравнение вызвало возмущение в Иерусалиме – в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил с министрами иностранных дел Эли Коэном и министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Лавров выразил соболезнования своим коллегам в связи с гибелью и ранениями мирных жителей с обеих сторон в результате нынешней эскалации.



В опубликованном вчера заявлении российский МИД одновременно сослался и на резню в Иерусалиме, и на действия силовиков в Дженине, и на гибель еще двух палестинцев в Калькилии и лагере беженцев Шуафат. Кроме того, россияне в своем заявлении воздержались от осуждения теракта в столице.



“Последние события однозначно подтверждают необходимость срочного возобновления конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий”, – говорится в вчерашнем заявлении Москвы.



Лавров в беседе с министром Коэном и с аль-Малики подчеркнул, что Россия очень обеспокоена новым витком насилия в регионе, который, по его словам, может привести к полномасштабному вооруженному конфликту. Кроме того, министры обсудили ряд актуальных вопросов повестки дня, и была подтверждена готовность к развитию разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между всеми сторонами.



В МИД Израиля разочарованы реакцией Москвы на теракты в Иерусалиме – Россия не осудила теракты и поставила их на одну доску с операцией ЦАХАЛа в Дженине.



“Совершенно неуместно проводить знак равенства между операцией ЦАХАЛа против террористов, имеющей целью предотвращение террора, и терактом против невинных граждан в субботу у выхода из синагоги”, – прокомментировал ситуацию израильский дипломат.

