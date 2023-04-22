



Россия советует своим гражданам избегать поездок в Канаду

Россия советует своим гражданам избегать поездок в Канаду, ссылаясь на то, что она называет многочисленными случаями дискриминации россиян, включая физическое насилие.



Об этом сообщило в субботу министерство иностранных дел РФ.



Канада является одним из самых активных сторонников Украины в войне против России и ввела санкции против сотен российских чиновников и компаний, а также широкомасштабные торговые запреты.



Вскоре после начала войны в прошлом году Канада посоветовала гражданам избегать поездок в Россию.



На прошлой неделе Россия ввела санкции в отношении 333 канадских чиновников и общественных деятелей, в том числе видных олимпийцев, что, по ее словам, было ответом “око за око” на канадские ограничения в отношении Москвы и поддержку Украины.



