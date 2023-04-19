



Россия собралась "отправить на отдых" более 25 тысяч украинских детей

Россия хочет отправить якобы на отдых более 26 тысяч детей из оккупированных территорий Украины. Об этом заявила заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РБК-Украина.



"Речь идет о 631 лагере на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей. Это сможет привлечь к отдыху 20 тысяч детей. И еще 6 тысяч детей из новых регионов отдохнут в других субъектах РФ, в том числе на Черном море", - заявила она.



Напомним, ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, поскольку они виновны в депортации украинцев в РФ. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.