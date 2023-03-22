



Россия снимает с хранения танки Т-54, поставленные на вооружение в 1946 году

С базы на Дальнем Востоке вывозят советские танки Т-54 и Т-55. Об этом сообщают аналитики из Conflict Intelligence Team CIT, в распоряжении которых оказались фотографии эшелона, перевозящего военную технику.



По информации CIT, эшелон с техникой недавно отправился из города Арсеньев Приморского края, где находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков. На фотография аналитики опознали советские средние танки семейства Т-54/55. Ранее CIT уже сообщала об отправке военной техники с этой базы – с нее отправляли танки Т-62М (В), затем их использовали на войне в Украине.



CIT также отмечает недостатки танков Т-54 и Т-55: отсутствие дальномеров, баллистических вычислителей, систем управления огнем, примитивные прицелы и неполноценную стабилизацию орудия у Т-54.

“Наряду со снятием с хранения БТР-50 и установкой на[бронетранспортеры МТ-ЛБ корабельных зениток это однозначно свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением ВС РФ бронетехникой”, – считают аналитики.





Согласно отчету британского Международного института стратегических исследований Танк Т-54 был создан на базе Т-44 и принят на вооружение в 1946 году. Серийное производство продолжалось до 1959 года, всего было выпущено более 20 тысяч Т-54. У него также есть множество модификаций. Снят с вооружения России в 1994 году. Танк Т-55 был создан на базе Т-54 и производился до 1979 года.Согласно отчету британского Международного института стратегических исследований IISS , за год войны Россия потеряла около 50% своих современных танков – Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80. По данным военно-аналитического проекта Oryx , всего Россия потеряла больше 1700 танков. Из них 1020 были уничтожены, еще около 550 захватили украинские военные.