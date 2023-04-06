



Россия сфабриковала видео с заседания Совбеза ООН, чтобы скрыть свой провал

Россияне сфабриковали видео с заседания Совбеза ООН, чтобы скрыть свой провал. Об этом сообщает корреспондент CBS News в ООН Памелы Фальк в Twitter.



На видео, предоставленном корреспондентом, видно, что когда российская уполномоченная по правам детей в ООН Мария Львова-Белова начала рассказывать, что Россия якобы эвакуирует украинских детей ради их безопасности, представители США, Великобритании, Албании и Мальты просто вышли из зала.



#Breaking 🚨 Russian official wanted by IntlCrimCourt claims @UN that Ukrainian kids are kidnapped for their safety



👇‼️ See walkout by U.S. & U.K., Albania & Malta walkout and Russia's version of the meeting



👇Ukrainian children who escaped Russia & Ukraine UN Amb on forced… pic.twitter.com/QxyE2zy8Pd — Pamela Falk CBS News Correspondent United Nations (@PamelaFalk) April 6, 2023

Однако россияне придумали и создали собственную версию этого события. По их сценарию Львову-Белову выслушали и даже поддержали. Кроме того, россияне в видео даже использовали детей, якобы сбежавших из Украины.Львова-Белова присоединилась к заседанию онлайн, ведь в случае въезда на территорию ЕС будет арестованаНапомним, международный уголовный суд выдал ордер на арест на имя уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.