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Россия сфабриковала видео с заседания Совбеза ООН, чтобы скрыть свой провал
06.04.2023 21:04 Раиса Вовк

Россия сфабриковала видео с заседания Совбеза ООН, чтобы скрыть свой провал

Россияне сфабриковали видео с заседания Совбеза ООН, чтобы скрыть свой провал. Об этом сообщает корреспондент CBS News в ООН Памелы Фальк в Twitter.

На видео, предоставленном корреспондентом, видно, что когда российская уполномоченная по правам детей в ООН Мария Львова-Белова начала рассказывать, что Россия якобы эвакуирует украинских детей ради их безопасности, представители США, Великобритании, Албании и Мальты просто вышли из зала.
 

Однако россияне придумали и создали собственную версию этого события. По их сценарию Львову-Белову выслушали и даже поддержали. Кроме того, россияне в видео даже использовали детей, якобы сбежавших из Украины.

Львова-Белова присоединилась к заседанию онлайн, ведь в случае въезда на территорию ЕС будет арестована

Напомним, международный уголовный суд выдал ордер на арест на имя уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой. 

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