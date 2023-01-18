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Россия реформирует армию: новый план расширения
18.01.2023 09:05 Наталья Богинская

Россия реформирует армию: новый план расширения

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 января заявил, что готовится выполнить директиву российского президента Владимира Путина о проведении масштабных военных реформ в период между 2023 – 2026 годами. Главной целью является расширение обычных вооруженных сил России и создание условий для быстрого наращивания более сильных российских военных, чем сейчас.

Реформы предполагают увеличение численности российских военнослужащих до 1,5 миллиона человек (сейчас около 1,35 миллиона).
Также в глобальный план реформ входят:

  • "масштабные изменения" в составе, дополнении и административном разделении вооруженных сил России;
  • восстановление Московского и Ленинградского военных округов;
  • формирование нового армейского корпуса в Карелии (на финской границе);
  • создание новых самодостаточных группировок на временно оккупированной территории Украины;
  • формирование 12 новых маневровых дивизий и прочее.
Шойгу также добавил, что Россия должна увеличить свои возможности для "адекватной" подготовки сил, развивая большее количество полигонов и увеличивая количество инструкторов и специалистов. На проведение этих резонансных реформ будут направлены крупные суммы из государственного бюджета. 

Аналитики Института изучения войны считают, что подобные новости демонстрируют намерение России вести затяжную войну в Украине и возможно даже создать угрозу для стран Альянса.


“Реформы и расширения в масштабах, очерченных Шойгу, не состоятся вовремя, чтобы существенно повлиять на войну в Украине в течение многих месяцев, но это может изменить соотношение идущих в 2024 году сил. Также это может создать условия для гораздо более грозной российской военной угрозы для своих соседей, включая НАТО, в ближайшие годы”, – прогнозируют эксперты ISW.
 

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