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Россия разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Парамушир
06.12.2022 00:07 Наталья Богинская

Россия разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Парамушир

Россия разместила экипажи береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота на курильском острове Парамушир в северной части Курильской гряды. Об этом сообщает "Коммерсант".

Технику, личный состав и материальное обеспечение доставили на остров на десантных кораблях.

В российском Минобороны заявили, что ракетчики будут нести круглосуточную вахту "по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами".

Япония считает острова своей северной территорией, которую власти СССР захватили по итогам Второй мировой войны.

В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила. На шельфе Курильских островов имеются большие запасы углеводородов, а также редчайшего металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.

Украина признала Курильские острова оккупированной Россией территорией.

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