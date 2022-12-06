



Россия разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Парамушир

Россия разместила экипажи береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота на курильском острове Парамушир в северной части Курильской гряды. Об этом сообщает "Коммерсант".



Технику, личный состав и материальное обеспечение доставили на остров на десантных кораблях.



В российском Минобороны заявили, что ракетчики будут нести круглосуточную вахту "по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами".



Япония считает острова своей северной территорией, которую власти СССР захватили по итогам Второй мировой войны.



В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила. На шельфе Курильских островов имеются большие запасы углеводородов, а также редчайшего металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.



Украина признала Курильские острова оккупированной Россией территорией.