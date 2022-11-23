



Россия пыталась удержать Турцию от операции в Сирии

Россия пыталась убедить Турцию воздержаться от проведения операции в Сирии, так как это может привести к эскалации на Ближнем Востоке.



Такая попытка была сделана во время переговоров в Астане, заявил спецпредставитель президента РФпо Сирии Александр Лаврентьев, сообщают РИА Новости.



"Мы воспользовались астанинской площадкой для того, чтобы провести очень подробные беседы с нашими турецкими коллегами и постараться убедить их в том, чтобы воздержаться от проведения полномасштабных наземных операций. По-прежнему считаем, что в этом случае может произойти серьезная эскалация насилия, не только в регионе севера-востока Сирии, на территории самой Сирии, но и в целом в ближневосточном регионе", - заявил он.



При этом Лаврентьев подчеркнул, что российская сторона надеется, что ее доводы "будут услышаны в Анкаре, будут найдены другие варианты решения существующей проблемы".