



Россия производит доспех “Железного человека” – правда или миф?

Российские СМИ заявили, что вооруженные силы РФ начнут испытания “экзоскелетов” в декабре 2022 года.



По слухам, цель этого снаряжения – максимально защитить каждого солдата. Производитель Ekzo Solutions планирует создать доспех, который сделает бойцов полностью защищенными и несокрушимыми.



Это не первый случай, когда Россия угрожает новыми технологическими достижениями, которые не совсем соответствуют стандартам.



Президент России Владимир Путин в своем выступлении на подмосковном военном форуме в августе выступил за продажу “проверенного в боях” российского оружия, заявив, что “военные профессионалы во всем мире ценят это оружие за его надежность, качество и, самое главное, высокую эффективность”.



Несмотря на растущие трудности в войне с Украиной, Путин настаивает на том, что “российское вооружение на годы опережает конкурентов”. Президент РФ считает, что "важно не только наращивать объёмы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции".

