



Россия проиграла выборы в три инстанции ООН

На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа ООН, пишет Associated Press.



Россия "подавляющим большинством голосов" уступила Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН. Также она уступила Эстонии членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, а Чехии и Армении – кресло в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.



Однако, Россию избрали в Комиссию социального развития путем аккламации, в которой отказались участвовать США и Великобритания, заявив, что вторжение России в Украину нарушает международное право. Таким же упрощенным путем Россия попала в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.



С 1 апреля Россия является председателем Совета безопасности ООН. Эту роль Россия будет исполнять месяц, после чего председательство перейдет к Швейцарии.