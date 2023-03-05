



Россия "проиграла энергетическую битву" - глава МЭА

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Россия потеряла свой статус "одного из краеугольных камней глобальной энергетической системы", утратив роль ведущего экспортера газа, нефти и угля, сообщает Радио Свобода.



Бироль заявил французскому изданию Liberation в интервью, опубликованном 4 марта, что "Россия проиграла энергетическую битву". Он назвал вторжение России в Украину "поворотным моментом" и сказал, что "наш мир никогда не был свидетелем энергетического кризиса такой глубины и сложности".



МЭА является автономной межправительственной организацией в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 29 стран-участниц. МЭА основано в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973—1974 годов.

