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Россия продлила арест американского журналиста Эвана Гершковича
25.08.2023 09:11 Ирина Демьянова

Россия продлила арест американского журналиста Эвана Гершковича

Россия в четверг продлила срок содержания под стражей американского репортера еврейского происхождения Эвана Гершковича, арестованного в марте по обвинению в шпионаже, на три месяца, сообщает AFP.

Гершкович - московский корреспондент The Wall Street Journal.

"Срок содержания под стражей продлен на три месяца... до 30 ноября 2023 года", - сообщил представитель Лефортовского суда Москвы, сообщает AFP .
Информационное агентство сообщило, что Гершкович был замечен в наручниках, и его сопровождали в суд люди в масках.

После заседания один из адвокатов Гершковича покинул зал суда, не дав никаких комментариев журналистам.

Гершкович был арестован во время репортажной поездки в Екатеринбург 29 марта, став первым западным журналистом, арестованным по обвинению в шпионаже в России со времен СССР.

 

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