



Россия продлила арест американского журналиста Эвана Гершковича

Россия в четверг продлила срок содержания под стражей американского репортера еврейского происхождения Эвана Гершковича, арестованного в марте по обвинению в шпионаже, на три месяца, сообщает AFP.



Гершкович - московский корреспондент The Wall Street Journal.



"Срок содержания под стражей продлен на три месяца... до 30 ноября 2023 года", - сообщил представитель Лефортовского суда Москвы, сообщает AFP .

Информационное агентство сообщило, что Гершкович был замечен в наручниках, и его сопровождали в суд люди в масках.



После заседания один из адвокатов Гершковича покинул зал суда, не дав никаких комментариев журналистам.



Гершкович был арестован во время репортажной поездки в Екатеринбург 29 марта, став первым западным журналистом, арестованным по обвинению в шпионаже в России со времен СССР.



