



Россия пригрозила ударами по спутникам Илона Маска

Российский МИД угрожает, что коммерческие спутники США, задействованные в российско-украинской войне, могут стать "законными целями" для РФ. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.



"Квазигражданская" инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - заявил он.



Далее в МИД Лаврова продолжили манипуляцию по предоставлению Западом помощи Украине шантажом благополучия в развивающихся странах.



"В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах", - сказал Воронцов.



Отметим, что в настоящее время ВСУ используют терминалы спутниковой связи на передовой. В последнее время военные подтверждали регулярные сбои в работе сети. Сам Маск, по данным СМИ, запретил использовать Starlink во время деоккупации Крыма.



В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой профинансировать будущую работу терминалов в Украине. Сам миллиардер, объясняя это обращение, отметил, что ему приходится тратить деньги не только на обеспечение бесперебойной связи, но и на киберзащиту от российских хакеров, постоянно пытающихся взломать систему.



Ранее Илон Маск сознавался, что очень боится эскалации конфликта, что может повлечь использование Россией ядерного оружия и начало Третьей мировой войны.