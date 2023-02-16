



Россия грозится сбивать украинские спутники

Россия заявила, что готова сбивать в космосе спутники, которые предоставляются Украине западными партнерами для военных целей. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РФ.



"Компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, предоставляемые Украине в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара", - заявили в ведомстве.



"Риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания", - сообщил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.



Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать "ядеркой" после заявлений о передаче Украине дальнобойных ракет.