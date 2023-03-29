



Россия прекратила обмен информацией о ядерных силах с США

Высокопоставленный российский дипломат говорит, что Москва приостановила обмен информацией о своих ядерных силах с Соединенными Штатами, в том числе уведомлениями о ракетных испытаниях.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в комментариях, переданных российскими информационными агентствами, что Москва прекратила весь обмен информацией с Вашингтоном после того, как ранее приостановила свое участие в последнем оставшемся пакте о ядерных вооружениях с США.



В прошлом месяце президент России Владимир Путин приостановил действие нового договора СНВ, заявив, что Россия не может согласиться с инспекциями США своих ядерных объектов в соответствии с соглашением, в то время как Вашингтон и его союзники по НАТО открыто объявили своей целью поражение России на Украине.



Москва подчеркнула, что не выходит из договора полностью и будет и впредь соблюдать ограничения на ядерные вооружения.



