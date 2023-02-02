



Россия предостерегает Израиль от поставок любых вооружений Украине

Россия предостерегла Израиль от поставок оружия Украине после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что рассматривает военную помощь Киеву и готов выступить посредником в конфликте.



“Мы говорим, что все страны, поставляющие оружие Украине, должны понимать, что мы будем рассматривать это оружие как законные цели для вооруженных сил России”, – заявила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.



Кремль предупреждает об эскалации конфликта, поскольку западные партнеры Украины обещают Киеву больше оружия.



“Любые попытки – реализованные или даже нереализованные, но заявленные поставки дополнительных, новых или каких-то других вооружений – ведут и приведут к эскалации этого кризиса. И все должны об этом знать”, – говорит Захарова.



Во вчерашнем интервью CNN Нетаниягу сказал, что его уже просили выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной, и он “безусловно рассмотрит” возможность сделать это, если его снова попросят, но только если США согласятся.



Предупреждение из Москвы также прозвучало после сообщений о том, что Израиль отклонил просьбы США о передаче Украине десяти зенитных батарей “Хок” и сотен ракет-перехватчиков.



Израиль сопротивляется поставкам оружия Украине с самого начала вторжения России. Одной из основных причин нерешительности Израиля, по-видимому, является его стратегическая потребность в сохранении свободы действий в Сирии, где российские силы в значительной степени контролируют воздушное пространство.



Этот вопрос обострил отношения между Иерусалимом и Киевом, поскольку украинцы постоянно требовали от Израиля увеличения помощи в обороне. Израиль предоставил Украине большие объемы гуманитарной помощи, а также другие виды помощи, и новое правительство под руководством Нетаниягу заявило, что намерено продолжать эти поставки.



На этой неделе Израиль отправил Украине три бронированных машины скорой помощи.