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Россия предостерегает Израиль от поставок любых вооружений Украине
02.02.2023 06:51 Наталья Богинская

Россия предостерегает Израиль от поставок любых вооружений Украине

Россия предостерегла Израиль от поставок оружия Украине после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что рассматривает военную помощь Киеву и готов выступить посредником в конфликте.

“Мы говорим, что все страны, поставляющие оружие Украине, должны понимать, что мы будем рассматривать это оружие как законные цели для вооруженных сил России”, – заявила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кремль предупреждает об эскалации конфликта, поскольку западные партнеры Украины обещают Киеву больше оружия.

“Любые попытки – реализованные или даже нереализованные, но заявленные поставки дополнительных, новых или каких-то других вооружений – ведут и приведут к эскалации этого кризиса. И все должны об этом знать”, – говорит Захарова.

Во вчерашнем интервью CNN Нетаниягу сказал, что его уже просили выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной, и он “безусловно рассмотрит” возможность сделать это, если его снова попросят, но только если США согласятся.

Предупреждение из Москвы также прозвучало после сообщений о том, что Израиль отклонил просьбы США о передаче Украине десяти зенитных батарей “Хок” и сотен ракет-перехватчиков.

Израиль сопротивляется поставкам оружия Украине с самого начала вторжения России. Одной из основных причин нерешительности Израиля, по-видимому, является его стратегическая потребность в сохранении свободы действий в Сирии, где российские силы в значительной степени контролируют воздушное пространство.

Этот вопрос обострил отношения между Иерусалимом и Киевом, поскольку украинцы постоянно требовали от Израиля увеличения помощи в обороне. Израиль предоставил Украине большие объемы гуманитарной помощи, а также другие виды помощи, и новое правительство под руководством Нетаниягу заявило, что намерено продолжать эти поставки.

На этой неделе Израиль отправил Украине три бронированных машины скорой помощи.

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