



Россия пожаловалась в ООН на главу украинской разведки Буданова

Постпредство России при ООН направило официальное письмо государствам-членам Совета безопасности, где требуют обратить внимание на слова главы ГУР о том, что украинские спецслужбы найдут причастных к преступлениям против Украины россиян в любой точке мира. Россияне назвали это “явным языком ненависти и призывами к насилию по национальному признаку" и требуют "отреагировать на вопиющие призывы к убийствам граждан России".



В ответ на заявления России советник председателя ОПУ Михаил Подоляк подтвердил слова Буданова и сказал, что Украина получит военных преступников России "юридически или физически".



"Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего – вы не знаете современных человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, гипнотически действовавшее на глобальную политику, заканчивается. Да, представители России – страны серийных убийц – несомненно, уплатят все долги. Да, каждого из вас Украина получит, и не имеет значения, как именно – юридически или физически. И достаточно юзать ООН – для безусловных военных преступников не существует международного права. Просто дождитесь своего звездного часа на трибунале", – заявил Подоляк.