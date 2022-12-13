



Россия потратит в 2023 году на войну треть государственного бюджета

В федеральном бюджете России на 2023 год, который уже подписал президент Путин, предусмотрено выделение 143 миллиардов долларов на оборону, безопасность и правоохранительные органы. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами и составит более 30 процентов всего бюджета РФ, сообщила в воскресенье военная разведка Великобритании.



Британские разведчики считают, что одобренный Путиным бюджет может быть "слишком оптимистичным" в направлениях доходов и расходов.

"Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление для покрытия расходов на войну", – говорится в сообщении минобороны в Twitter.



По заявлению министра обороны Шойгу в ноябре, на следующий год объем финансирования государственного оборонного заказа увеличится почти в полтора раза.



Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пессимистично оценил шансы на скорые искренние мирные переговоры между Россией и Украиной.



"Я не вижу с российской стороны ничего такого, что давало бы мне уверенность в том, что Путин пойдет с благими намерениями на эти переговоры. Общая риторика по-прежнему остается очень конфронтационной", – сказал он в интервью телеканалу Sky News. Министр добавил, что переговоры должны быть настоящими и содержательными, а не "фиговым листочком для российского перевооружения и последующего призыва воинов".



В течение декабря о необходимости переговоров с РФ для прекращения войны против Украины заявляли президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Франции Эммануэль Макрон. Последний даже предлагал предоставить России гарантии безопасности со стороны НАТО, за что получил критику от Украины и западных партнеров.