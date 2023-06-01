



Россия потратила $17 млн на ночную атаку по Киеву

Россия потратила до 17 миллионов долларов на ночную ракетную атаку на Киев, в результате которой три человека погибли. Об этом сообщает медийная площадка Сил обороны Military Media Center, созданная на базе Минобороны



Россия выпустила по Киеву 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К" - все сбиты украинской ПВО. Одна ракета "Искандер-М" стоит до 2 млн. долларов США, стоимость ракеты "Искандер-К" составляет до 1 млн. долларов США.



Таким образом, российские оккупанты только на одну ночную атаку на столицу Украины выбросили до 17 млн. долларов.



В июне 2022 года издание Forbes оценило стоимость одной ракеты "Искандер" в 3 млн долларов.



Ночью враг применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. Силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.



В результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 человека, среди которых ребенок.



В ВСУ объяснили, почему РФ атакует Киев Искандерами



Тем временем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска пытались застать Киев врасплох и потому использовали сверхбыстрые ракеты "Искандер".



"При атаках Искандерами времени для укрытия очень мало. 300 км для подлета такой ракеты очень мало. Искандеры сверхбыстры, поэтому противник использует их, чтобы было минимум времени среагировать", - заявил Игнат.



Он напомнил, что скорость "Искандера" 900 км в час и 300 км для такой ракеты - это совсем немного.



По его словам, если баллистические ракеты летят из Каспия или Черного моря, то соответственно есть около часа для того, чтобы среагировать и уйти в укрытие.



Здесь же речь идет о считанных минутах. Поэтому противник хочет застать врасплох и поразить, чтобы ПВО не смогла отреагировать, сказал Игнат.