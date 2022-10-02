



Россия потеряла место в Совете Международной организации гражданской авиации

Россия не набрала достаточное количество голосов, чтобы переизбраться в Совет ICAO - Международной организации гражданской авиации.



Как сообщает Reuters, Россия не смогла набрать необходимые 86 голосов, чтобы попасть в руководящий совет ICAO.



Ранее ICAO поставила России "красный флажок" на странице аудита безопасности полетов. Таким образом Россия вошла в список стран в которых официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.