Новости » Политика
Россия потеряла место в Совете Международной организации гражданской авиации
02.10.2022 07:25 Ольга Белозерова

Россия потеряла место в Совете Международной организации гражданской авиации

Россия не набрала достаточное количество голосов, чтобы переизбраться в Совет ICAO - Международной организации гражданской авиации.

Как сообщает Reuters, Россия не смогла набрать необходимые 86 голосов, чтобы попасть в руководящий совет ICAO. 

Ранее ICAO поставила России "красный флажок" на странице аудита безопасности полетов. Таким образом Россия вошла в список стран в которых официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы