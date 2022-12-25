



Россия поставит Ирану целую эскадрилью истребителей Су-35



Западные разведывательные источники, отслеживающие военные сделки между Ираном и Россией, сообщают, что Москва вскоре предоставит Исламской Республике целую эскадрилью истребителей.



По всей видимости, речь идет о 24 истребителях Сухой-35, которые первоначально были произведены для Египта в рамках сделки, торпедированной США. Русские искали покупателей на непроданные истребители, и, похоже, Тегеран получит эти самолеты очень скоро. По данным разведки, иранские пилоты уже тренируются на этих самолетах.



На данный момент Иран предоставил России 1 700 беспилотников-камикадзе для войны в Украине. 250 были поставлены за последние несколько дней и еще 300 будут предоставлены в ближайшее время. Кроме того, Иран передаст российской армии ракеты класса "земля-земля", а взамен получит системы ПВО - которые будут введены в эксплуатацию из страха перед возможным нападением Израиля.



Эти сделки могут открыть для Израиля новые возможности. Причина этого - возмущение американцев по поводу вооружений, которые Иран поставляет России может оказаться куда большим, чем из-за ядерной сделки. Из-за, возможно, США начнут действовать на иранской территории и атаковать заводы по производству беспилотников.

