



Россия поставила поставки оружия в Индию на паузу

Российские военные поставки в Индию приостановлены, так как стороны не могут найти подходящий способ их оплаты, чтобы не нарушить санкции США, пишет Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников. В течение года Индия не смогла перевести РФ около двух миллиардов долларов, из-за чего российская сторона не поставила запасные части для военной техники, а также два из пяти комплексов ПВО С-400.



Индия отказывается оплачивать поставки в долларах, так как опасается вторичных санкций США. Оплата в рублях Индии не подходит, потому что власти опасаются, что не смогут купить достаточно российской валюты по “справедливому” курсу, говорят источники Bloomberg. Россия со своей стороны не хочет принимать оплату в индийских рупиях из-за высокой волатильности этой валюты. Индийское правительство предлагало России вложить рупии в индийские государственные облигации и другие ценные бумаги, однако российским властям этот вариант не показался привлекательным.



Еще один вариант – платить за оружие в евро или в дирхамах ОАЭ, как это происходит с оплатой российской нефти, говорит высокопоставленный индийский чиновник. Однако сделки с оружием в этих валютах могут привлечь более пристальное внимание США, чем покупка нефти. Кроме того, в этом случае Индия также потеряет на курсовой разнице.



По данным издания, стороны рассматривают вариант, при котором в зачет оплаты оружия шли бы поставки индийских товаров в Россию. Однако, в прошлом году объем российского экспорта в Индию превысил импорт на 37 миллиардов долларов.



Россия – крупнейший поставщик оружия для Индии, хотя в последние пять лет объем поставок вооружений сократился на 19% из-за введенных против России санкций и конкуренции со стороны других производителей. Сейчас на вооружении индийской армии стоят, в частности, более 250 российских самолетов Су-30, более 1200 танков Т-90, семь подводных лодок, а также три комплекса ПВО С-400 (поставка еще двух отложена).