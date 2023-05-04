



Россия поссорилась с Индией из-за платы за нефть

Россия не смогла согласовать валюту, за которую Индия могла бы покупать у агрессора дешевую нефть.



Как сообщает Reuters, Москва отказалась принимать оплату в рупиях. На данный момент Индия и Россия приостановили усилия по урегулированию ситуации.



Индийские импортеры дешевой нефти и угля из России ожидали постоянного механизма оплаты в рупиях, чтобы снизить затраты на конвертацию валюты.

Однако Москва полагает, что накопление рупий "нежелательно", так как рупия не является полностью конвертируемой валютой. Обе стороны говорили об облегчении торговли в местных валютах, но принципы не были формализованы.



Россия заявила о том, что она хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах, но не в рупиях.



Индия наряду с Китаем стала ключевым покупателем российской нефти после того, как большинство других стран отказались от ее поставок после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Индия воспользовалась более дешевой нефтью, закупив рекордные объемы и подняв Россию до своего главного поставщика после Ирака и Саудовской Аравии.



6 марта сообщалось о том, что Путин попал в ловушку так как Россия продала нефть за валюту, которую не сможет потратить. Индийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии.



12 марта 2023 года Индия обещала не нарушать санкции Запада против российской нефти.



13 апреля 2023 года госбанк Индии и Bank of Baroda сообщили нефтеперерабатывающим заводам, что они не будут осуществлять платежи за нефть, купленную сверх установленного лимита.



Российские банки начали отказываться от получения рупий. Они не хотят скопления избытков индийской валюты. Из-за этого буксует механизм торговли в нацвалютах. Хотя индийский ЦБ одобрил открытие корсчетов в рупиях российским банкам, крупные сделки не проводятся. Использовать рубли вместо рупий не желает индийская сторона.



