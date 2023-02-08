



Россия попросила основателя Pink Floyd выступить в ООН против оружия для Украины

Россия попросила соучредителя Pink Floyd Роджера Уотерса выступить в среду в Совете Безопасности ООН на встрече, которую Москва инициировала для обсуждения поставок оружия Украине.



“Раньше российская дипломатия была серьезной. Что дальше? Мистер Бин?” – прокомментировал это решение дипломат Совета Безопасности ООН на условиях анонимности.



Уотерс подвергся критике со стороны сторонников Украины, когда в сентябре опубликовал на своем сайте открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской. Он выступал против поставок западного оружия в Киев.



"Посмотрим, что он скажет. У него есть позиция, и вы ее завтра услышите", – сообщил посол России в ООН Василий Небензя. "Может быть, он и нам споет".



Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, собирался десятки раз с тех пор, как Россия вторглась в соседнюю Украину 24 февраля прошлого года. Но он не может предпринять никаких действий, потому что Россия имеет право вето, наряду с Соединенными Штатами, Китаем, Великобританией и Францией.



Дэвид Гилмор и Полли Самсон из Pink Floyd назвали Роджера Уотерса антисемитом.



Роджер Уотерс отменил все свои концерты в Польше из-за давления на него на фоне его заявлений о войне России против Украины.

