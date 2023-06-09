



РФ может запустить завод по производству иранских БПЛА со следующего года, - США



Белый дом заявил в пятницу, что Россия, похоже, углубляет свое оборонное сотрудничество с Ираном и получила в одностороннем порядке сотни боевых беспилотников, которые она использует для ударов по Украине.



Ссылаясь на недавно рассекреченную информацию, Белый дом заявил, что беспилотники или беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были построены в Иране, перевезены через Каспийское море, а затем использованы российскими войсками против Украины.



“В последние недели Россия использовала иранские БПЛА для нанесения ударов по Киеву и запугивания украинского населения, и похоже, что российско-иранское военное партнерство углубляется, — заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. - Мы также обеспокоены тем, что Россия работает с Ираном над производством иранских БПЛА внутри России”.



Кирби сказал, что у Соединенных Штатов есть информация о том, что Россия получает из Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может быть полностью запущен в начале следующего года.



“Мы публикуем спутниковые снимки планируемого размещения завода по производству БПЛА в особой экономической зоне “Алабуга” в России”, — сказал он.

Кирби сказал, что поддержка между двумя странами идет в обоих направлениях, поскольку Иран добивается от России военной техники на миллиарды долларов, включая вертолеты и радары.



“Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне”, — сказал он.



“Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для разоблачения и пресечения этой деятельности, в том числе путем распространения информации об этом среди общественности и мы готовы сделать больше”, - сказал Кирби.



По его словам, передача дронов является нарушением правил Организации Объединенных Наций, и Соединенные Штаты будут стремиться привлечь две страны к ответственности.



Ранее США наложили санкции на иранских руководителей оборонного предприятия из-за поставок беспилотников в Россию. Иран признал отправку беспилотников в Россию, но сказал, что они были отправлены до февральского вторжения России.



“Мы продолжим вводить санкции в отношении субъектов, причастных к передаче иранской военной техники в Россию для использования в Украине”, — заявил Кирби.



Он сказал, что в пятницу будет выпущен новый бюллетень США, “чтобы помочь предприятиям и другим правительствам лучше понять риски, связанные с иранской программой БПЛА, и незаконные методы, которые Иран использует для закупки компонентов для нее”.









