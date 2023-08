Россия планирует произвести 6000 дронов с помощью Ирана, - СМИ

Москва продвигается к своей цели массового производства БПЛА, которые она могла бы использовать для атак на украинские города. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на полученные документы.



Цель РФ состоит в том, чтобы к лету 2025 года изготовить 6000 дронов. Как отмечают в The Washington Post, этого количества достаточно, чтобы покрыть острую нехватку беспилотных летательных аппаратов.



По данным издания, инженеры некогда оживленного промышленного центра в глубине России были заняты планированием. Команде было тайно поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно, производя беспилотники.



Ответственным за безопасность программы был отставной сотрудник ФСБ России. У высококвалифицированных работников изымали паспорта, чтобы они не могли покинуть страну. В переписке и других документах инженеры использовали зашифрованный язык: дроны были "лодками", их взрывчатка - "бамперами", а Иран - страна, которая тайно оказывает техническую помощь была "Ирландией" или "Беларусью".



Соглашение России с Ираном о продаже оружия на миллиард долларов, было заключено в ноябре в 500 милях к востоку от Москвы в регионе Татарстан.



В целом документы, полученные The Washington Post, свидетельствуют о том, что Москва уверенно продвигается к своей цели - производству варианта иранского Shahed-136, ударного беспилотника, способного преодолевать расстояние более 1000 миль, отмечается в издании.