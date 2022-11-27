



Россия планировала атаковать Японию летом 2021 года

Россия готовилась к нападению на Японию летом 2021 года, за несколько месяцев до того, как президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Об этом свидетельствует письмо сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которое было передано Newsweek.



Письмо, датированное 17 марта, было отправлено агентом по кличке "Ветер перемен" Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, создавшему антикоррупционный сайт Gulagu.net , который сейчас находится в эмиграции во Франции.



В августе 2021 года Россия "вполне серьезно готовилась к локализованному военному конфликту с Японией", сообщил агент в электронном письме Осечкину в марте.



Разоблачитель подробно описал передвижения вертолетов радиоэлектронной борьбы, нацеленных на Японию, в то время как маховик российской пропагандистской машины был уже запущен, и навешивал на японцев ярлыки "нацистов" и "фашистов".



В августе 2021 года ФСБ рассекретила информацию о том, как советские граждане подвергались пыткам со стороны японских спецслужб во время Второй мировой войны.



Источник из ФСБ рассказал, что службе было поручено начать "информационную кампанию против Японии в российском обществе".



"[Это произошло] резко, внезапно и почти неожиданно", - написали они.



Рассекреченные материалы включали данные допроса Отодзо Ямада, генерала императорской армии Японии во время Второй мировой войны.



В сообщении РБК, опубликованном 20 августа 2021 года со ссылкой на рассекреченные документы ФСБ, говорится, что эксперименты проводились на заключенных в концентрационном лагере в районе Харбина, и что во время Второй мировой войны "японцы испытывали на них бактериологическое оружие и "новые химические отравляющие вещества"".



Засекреченные материалы были также опубликованы ФСБ в августе 2021 года, которые, по словам службы, свидетельствовали о том, что Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году.



"ФСБ даже своевременно рассекретила материал в нужный момент, когда началось это нагнетание... он был засекречен все это время, а потом [Россия] рассекретила его как раз тогда, когда происходило все это наращивание против Японии и подготовка российского населения к тому, чтобы оно начало верить, что японцы - фашисты", - сказал переводчик письма агента ФСБ, Игорь Сушко, в интервью Newsweek.



"Они как бы поменяли Японию на Украину", - добавил он. "И оба варианта просто безумны. Просто посмотрите на то, что Россия делала [перед] нападением на Японию - это безумие, как и то, что Россия напала на Украину - и это безумие".



"Ставка была сделана на то, что японцы специализировались на жестоких биологических экспериментах, проявляли бесчеловечность и имели склонность к нацизму. И они должны были демилитаризироваться после войны, но они нарушают эти правила, создавая риски для России", - описывал источник в ФСБ начатую кампанию против Японии.



"Но в целом война была неизбежна для России из-за маниакального желания войны со стороны руководства... И сейчас большая часть боеспособных частей с этого направления переброшена на Украину", - добавил источник.