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Россия: переданные Украине истребители будут уничтожены
17.03.2023 13:26 Алина Груднева

Россия: переданные Украине истребители будут уничтожены

Россия угрожает уничтожить любые истребители, которые будут предоставлены западными странами Украине.

По данным Reuters, об этом объявили в Кремле.

"Поставленные в Киев  истребители будут уничтожены и не изменят ход войны . На этой неделе Словакия и Польша пообещали Украине истребители МиГ-29 советских времен", - сказано в заявлении Кремля.

Такой комментарий был сделан после того, как словацкое правительство одобрило отправку истребителей МиГ-29 в Украину.
 

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