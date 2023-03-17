



Россия: переданные Украине истребители будут уничтожены

Россия угрожает уничтожить любые истребители, которые будут предоставлены западными странами Украине.



По данным Reuters, об этом объявили в Кремле.



"Поставленные в Киев истребители будут уничтожены и не изменят ход войны . На этой неделе Словакия и Польша пообещали Украине истребители МиГ-29 советских времен", - сказано в заявлении Кремля.



Такой комментарий был сделан после того, как словацкое правительство одобрило отправку истребителей МиГ-29 в Украину.

