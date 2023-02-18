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Россия передала Ирану свои самые передовые самолеты
18.02.2023 12:01 Аркадий Бочаровский

Россия передала Ирану свои самые передовые самолеты


New York Times сегодня, 18 февраля  сообщила, что Россия передала Ирану усовершенствованный истребитель типа Су-35. 

С сентября прошлого года иранские военные и политические чиновники публично заявляли о предполагаемой покупке 24 самолетов этой модели, но Россия так и не подтвердила сделку. 
 



7 февраля Иран представил в пропагандистском видео новую подземную базу ВВС. В видео был скрыт намек: силуэты истребителей. Один из них выделяется особенно. Он расположен спереди и в центре и имеет форму российского новейшего самолета, которого у Ирана сейчас не должно было быть. 

Официальные лица в США утверждают, что Россия в настоящее время прилагает все усилия, чтобы продать самолет Ирану. США также утверждают, что продажа партии самолетов будет завершена к концу года.

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