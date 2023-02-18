Россия передала Ирану свои самые передовые самолеты
New York Times сегодня, 18 февраля сообщила, что Россия передала Ирану усовершенствованный истребитель типа Су-35.
С сентября прошлого года иранские военные и политические чиновники публично заявляли о предполагаемой покупке 24 самолетов этой модели, но Россия так и не подтвердила сделку.
7 февраля Иран представил в пропагандистском видео новую подземную базу ВВС. В видео был скрыт намек: силуэты истребителей. Один из них выделяется особенно. Он расположен спереди и в центре и имеет форму российского новейшего самолета, которого у Ирана сейчас не должно было быть.
Официальные лица в США утверждают, что Россия в настоящее время прилагает все усилия, чтобы продать самолет Ирану. США также утверждают, что продажа партии самолетов будет завершена к концу года.