



Россия передала Ирану свои самые передовые самолеты



New York Times сегодня, 18 февраля сообщила, что Россия передала Ирану усовершенствованный истребитель типа Су-35.



С сентября прошлого года иранские военные и политические чиновники публично заявляли о предполагаемой покупке 24 самолетов этой модели, но Россия так и не подтвердила сделку.



Earlier this month, Iran unveiled a new underground Air Force base called “Eagle 44” in a slick propaganda video. Details in the footage and satellite images point toward the possible arrival of advanced Russian jets. https://t.co/AvfO0iqeDb pic.twitter.com/8eA2zbX6rt — The New York Times (@nytimes) February 17, 2023

7 февраля Иран представил в пропагандистском видео новую подземную базу ВВС. В видео был скрыт намек: силуэты истребителей. Один из них выделяется особенно. Он расположен спереди и в центре и имеет форму российского новейшего самолета, которого у Ирана сейчас не должно было быть.Официальные лица в США утверждают, что Россия в настоящее время прилагает все усилия, чтобы продать самолет Ирану. США также утверждают, что продажа партии самолетов будет завершена к концу года.