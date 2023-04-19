



Россия передала Ирану Stinger и Javelin для обратного инжиниринга

Россия в ходе вторжения в Украину захватила некоторые виды оружия и оборудования, предоставленные США и НАТО. Россия отправляет образцы этих вооружений в Иран, где, по мнению США, Тегеран попытается переделать эти системы, сообщили CNN четыре источника, знакомые с этим вопросом.



За последний год официальные лица США, НАТО и других западных стран видели несколько случаев захвата российскими войсками вооружений, включая противотанковые системы Javelin и зенитные комплексы Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставлять на поле боя, сообщили CNN источники.



Russia has provided captured shoulder fired Stinger anti-aircraft and Javelin anti-tank missiles to Iran, who has a reputation for successfully reverse engineering US weapons 🇮🇷 #Iran #Russia pic.twitter.com/B5AbKQixI7 — cgennari76 (@cgennari76) April 18, 2023

Во многих случаях Россия отправляла это оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать свою собственную версию этого оружия, сказали источники. Россия считает, что продолжение поставок захваченного западного оружия в Иран будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине, сказали источники.