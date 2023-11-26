



Россия перебросит Черноморский флот в Новороссийск

Постоянные атаки Украины военных объектов России в оккупированном Крыму, вынуждает российскую сторону перебросить свой Черноморский флот в Новороссийск.



Об этом сообщает Министерство Обороны Великобритании, опираясь на свои разведывательные данные.



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Россия остро нуждается в использовании своих морских носителей крылатых ракет для ударов по Украине. Именно поэтому она вынуждена будет пойти на такой шаг.

