Россия перебросит Черноморский флот в Новороссийск
Постоянные атаки Украины военных объектов России в оккупированном Крыму, вынуждает российскую сторону перебросить свой Черноморский флот в Новороссийск.
Об этом сообщает Министерство Обороны Великобритании, опираясь на свои разведывательные данные.
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Россия остро нуждается в использовании своих морских носителей крылатых ракет для ударов по Украине. Именно поэтому она вынуждена будет пойти на такой шаг.