



Россия перебрасывает в Беларусь устаревшую технику

Россия продолжает перебрасывать технику в Беларусь. Однако она снята с длительного хранения и требует обслуживания. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



"Значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику Беларусь из Российской Федерации снята с длительного хранения и требует обслуживания", - отметили в Генеральном штабе.



Также известно, что к ремонтным работам техники привлекаются белорусские военнослужащие.



Напомним, в российская армия продолжает переброску военных и техники в Беларусь. Так, 6 января в РБ прибыл очередной эшелон, который мог доставить около 800 российских военных, а на следующий день россияне могли перебросить еще столько же человек.



Кроме того, в конце декабря за 13 часов в Беларусь на аэродром в Мачулищах прилетели шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил РФ.